شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خريطة الكنز.. ميزة جديدة فى لعبة الأكشن فورتنايت 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تريد الاستمتاع بشيئا جديدا بالموسم الثامن من فورت نايت 8، فسيمكنك العثور على مهمات سرية جديدة بفضل عنصر " خرائط الكنز ". ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، ستسمح لك خرائط الكنز بالكشف عن المسروقات المخفية فى أنحاء الجزيرة، وبالاستيلاء على الخريطة، ستسافر إلى نقط الطريق. وستجد مجموعة من العناصر الأسطورية الذهبية، تتراوح من البنادق الهجومية والبنادق الثقيلة و SMGs المدمجة، وأيضا الذخيرة الإضافية والمواد الاستهلاكية مثل Chug Jugs. تشير الشائعات أيضًا إلى أن إحدى الميزات الأخرى قد تأتي قريبًا إلى Fortnite، والتى ستمنح اللاعبين فرصة أخرى للقتال في حالة التخلص منهم مبكرًا في إحدى المباريات، إذ تواجه اللعبة منافسة شديدة بين باقى الألعاب الأكشن المختلفة وهذا الأمر سيساعدها كثيرا

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