شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 10 سنوات من اكتشافه.. علماء فلك يؤكدون وجود كوكب خارج المجموعة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مجموعة من علماء الفلك والفضاء وجود كوكب خارج المجموعة الشمسية، رصده تليسكوب "كيبلر" المتقاعد، وذلك بعد أعوام من محاولة الوصول لهوية هذا الجسم.

ووفقاً لصحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن الكوكب الخارجى تم تسميته بـ"كيبلر 1658b" وهو يدو حول نجمه كل 3.85 يوم مرة واحدة.

ومن ناحيتها قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إن الدراسات الأولى كانت خاطئة رغم استمرارها عدة أعوام، ثم تم استخدام برامج جديدة للاستخدام، جنبا إلى جنب مع الموجات الصوتية النجمية، مما ساهم فى الكشف بأن الكوكب الجديد قد يكون فى حجم المشترى.

وأكتشف "كيبلر" أكثر من 2600 عالم خارج نظامنا الشمسي، وأُثبت إحصائيا أن مجرة درب التبانة موطن للكواكب أكثر من النجوم.