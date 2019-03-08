شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تكشف عن "موتوسكل" كهربائى بميزة الشحن اللاسلكى بـ30 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمريكية للدراجات النارية عن المواصفات الأخيرة لدراجتها الكهربائية الجديدة، فى معرض جنيف للسيارات هذا الأسبوع، وأعلنت الشركة أن الدراجة النارية ستذهب لـ 30 ميل أبعد مما كان يفترض لها، إذ يمكنها الوصول إلى 140 ميل.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإن الشركة في وقت سابق، قد أعلنت أن الدراجة النارية ستصل إلى 110 ميل، ولكن الآن أصبح بإمكانها الوصول إلى 140 ميل.

ويمكن للدراجة أن تسرع من 60 إلى 80 ميل فى الساعة خلال أقل من ثانيتين فقط، وستنتقل البطارية من صفر إلى 100٪ خلال 60 دقيقة، وذلك بفضل الشحن السريع، وستتوفر هذه الدراجة بسعر يصل إلى 30000 دولار.