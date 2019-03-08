شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء حفريات يكتشفون بقايا 3 أنواع من الأسماك تعود لما قبل 250 مليون عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت مجموعة من علماء الأحافير من مختلف الدول والتابعين لجامعة لودفيج وماكسيميليان بقايا 3 أنواع مختلفة من الأسماك، قرب جبل سان جورجيو بكانتون تيتشينو بسويسرا.

ووفقاً لموقع sciencedaily العلمى حدد العلماء أن تلك الأسماك تعود إلى أكثر من 250 مليون عام، وتنتمى إلى فصائل الأسماك العظيمة "Eosemionotus" المنقرضة حاليا.



إحدى الاسماك

وقال العلماء إن الـ3 أسماك من سلالات "E. Diskosomus" و"E. Scertlichensis" و"E. Minutus"، وتختلف عن بعضها بشكل الجمجمة وموقع الزعانف، وغيرها من المواصفات الجسدية، كما أن كلا منها كان قادر على التكيف مع الظروف البيئية على طريقته.