شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 35 عاما.. النساء تعود للمشى فى الفضاء.. 10 معلومات عن المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم بالمرأة طوال شهر مارس، ويستعرض الجميع إنجازات النساء فى المجالات المختلفة كنوع من دعمها وإبراز دورها فى المجتمع، والبعض يأخذ من الدفاع عن حقوقها طريقة أخرى للاحتفال، ولكن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قررت أن تدعم المرأة بشكل مختلف أكثر عملية، وأعلنت عن إطلاق مهمة سير فى الفضاء مقتصرة فقط على النساء، وفيما يلى معلومات عنها:

- أبطال المهمة هم رائدتا الفضاء "كريستينا كوخ" و" آن مكلاين".

- المهمة ستكون فى يوم 29 مارس الجارى.

- سيكون عليهن المشى فى الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية لاستبدال بطاريات للمحطة.

- الدعم الأرضى أيضا سيكون من خلال سيدتين أيضا.

- أول مهمة سير فى الفضاء شاركت فيها سيدة مع الرواد الرجال كانت منذ حوالى 35 عام.

- السوفيتية "سفيتلانا سافيتسكايا" كانت أول سيدة فى العالم تسير فى الفضاء.

- منذ عام 1998 حتى الآن تم إجراء 213 عمليه سير فى الفضاء ولم تشارك فيهم النساء.

- خلال الـ60 عام الماضيين لم يكن هناك سوى رائدتين فضاء تم تدريبهم على السير فى الفضاء خلال 4 رحلات.