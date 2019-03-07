تكنولوجيا: سامسونج تؤكد على أن تصميم Galaxy Fold هو الأفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إنطلاق أكثر من إصدار من الهواتف الذكية القابلة للطي، إنتقل التنافس بين عمالقة تصنيع الهاتف إلى ساحة جديدة، حيث تؤكد شركة سامسونج على أن هاتف Galaxy Fold يتميز بتصميم أفضل مقارنة بهاتف هواوي Mate X.

رداً على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة هواوي عن التصميم السيء لهاتف سامسونج Galaxy Fold، جاءت تصريحات نائب الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج اليوم لتقدم تفاصيل تؤكد فيها على كفاءة تصميم Galaxy Fold الذي يتفوق على هاتف Mate X.

وقد أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج على أن تصميم هواوي في هاتفها القابل للطي Mate X عرضة بشكل أكبر لخدش الشاشة عند غلق الشاشة مما يشكل أضرار كبيرة، كما أن الشاشة الواضحة قد تؤدي إلى لمس الشاشة وإجراء مكالمات تلقائية عن طريق الخطأ.

من جانب أخر أشار إلى أن الفجوة التي تظهر عند طي هاتف Galaxy Fold إلى الداخل تعود إلى قيود إستخدام التقنية، كما أكد على أن الأبحاث التي أجريت من سامسونج تشير إلى أن هذا التصميم هو الأفضل في دعم المستخدمين على المدى الطويل.

يذكر أن التسريبات السابقة أكدت على أن سامسونج بدأت بالفعل تطوير اثنان من الإصدارات الجديدة من الهواتف القابة للطي التي يأتي إحداها بتصميم يحاكي Mate X.

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