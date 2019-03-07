سامسونج تصر على أن تصميم Galaxy Fold أفضل من تصميم Huawei Mate X

فاطمة أيت طالب - دبي - قال الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei مؤخرًا أن تصميم الهاتف Galaxy Fold سيء، والآن قام نائب رئيس قسم البحث والتطوير في شركة سامسونج بالرد مستعينًا ببعض الحجج القوية.

ووفقا لممثل سامسونج، قد يكون تصميم الهاتف Huawei Mate X يسمح بإغلاق الجهاز على نحو مسطح، ولكنه في نفس الوقت يجعل الشاشة أكثر عرضة للخدوش والأضرار. وعلاوة على ذلك، فهو أضاف بأن تصميم Huawei Mate X أقل جاذبية حتى من ناحية قابلية الإستخدام مشيرًا إلى أنه يمكنك الإتصال بشخص ما عن طريق الخطأ أو لمس شيء ما عن غير قصد.

وبطبيعة الحال، فهو يعترف بأن تصميم الشاشة القابلة للطي نحو الداخل ينتج فجوة عند إغلاق الجهاز ولكن ذلك يرجع إلى القيود التقنية. على المدى الطويل، تعتقد شركة سامسونج أنها الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأشياء. وتؤكد إستطلاعات الرأي التي أجرتها الشركة ذلك.

ويدعي تقرير حديث أن شركة سامسونج تعمل على جهازين آخرين قابلين للطي، واحد منهما يملك تصميم مماثل لتصميم الهاتف Huawei Mate X، في حين سيأتي الجهاز الآخر بتصميم مماثل للهاتف Motorola RAZR القابل للطي القادم من شركة موتورولا.