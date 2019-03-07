انت الان تتابع تفاصيل خبر هواوي: أمريكا حكمت علينا بالإعدام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 10:32 مساءً - دخلت أزمة "هواوي" الصينية مع الولايات المتحدة مرحلة جديدة ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة بين البلدين، اعتبرتها الشركة العملاقة بمنزلة حكم إعدام عليها، بحسب "أسوشييتد برس".

وطالبت شركة هواوي، في وقت متأخر الأربعاء، بدعوى في محكمة فيدرالية أمريكية، بإلغاء جزء من قانون المخصصات العسكرية الأمريكية 2019، الذي يمنع الحكومة والمتعاقدين معها من استخدام معدات هواوي؛ على أساس أنها غير دستورية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه أكبر شركة عالمية لمعدات شبكات الهاتف والإنترنت جهود الولايات المتحدة لإقناع الحلفاء باستبعاد الشركة من أنظمة الاتصالات من الجيل الخامس.

وقالت الشركة الصينية في دعواها إن قانون المخصصات يتسبّب في "ضرر ملموس للشركة، وضرر مستقبلي وشيك"، ويحمّلها "أعباء شديدة ودائمة" ترقى إلى "عقوبة الإعدام" الخاصة بالشركات.

ووجه رن تشنغ، مؤسّس شركة "هواوي" الصينية لتكنولوجيا الاتصالات، في وقت سابق، خطاباً حاداً للولايات المتحدة قال فيه: "لا يمكنك سحقنا والعالم يحتاج شركتنا".

جاءت هذه التصريحات على خلفية ما وصفها بأنها "محاولات لكبح جماح التكنولوجيا الصينية، فضلاً عن القضية المتعلقة باحتجاز ابنته، منغ وانزهو؛ بصفتها مديرة الشركة المالية.

وتواجه شركة "هواوي" حملة تقودها الولايات المتحدة لإقناع حلفائها بإغلاق الطريق أمام تكنولوجيا الشركة من شبكات الجيل الخامس فائقة السرعة.

وعلى أثر ذلك فرض كل من أستراليا ونيوزيلندا قيوداً على مشغلي شبكات الهواتف المحمولة في استخدام أجهزة "هواوي" من الجيل الخامس، في حين تنظر المملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى إذا كانت ستشدد الإجراءات أيضاً.

وأوضحت الحكومة الأمريكية أنه "من الممكن استغلال منتجات شركة هواوي لغايات التجسس من قبل المخابرات الصينية"، وهو ما نفته الشركة مراراً وتكراراً.

كما وجه ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة الاتهامات إلى شركة هواوي ومديرتها المالية، منغ وانزهو، بالاحتيال المصرفي والتهرب من العقوبات، وقُبض على وانزهو، إحدى بنات مؤسس هواوي، بكندا في ديسمبر الماضي، وتواجه احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة.

بدورها دافعت الحكومة الصينية بقوة عن "هواوي"، مؤكدة أن الشركة تتعرض لضغوط أمريكية متزايدة، كما طالبت بالإفراج الفوري عن مديرة الشركة المالية منغ.

وأكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، أنّ الحكومة الأمريكية تسعى إلى "قمع الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وخلق الأكاذيب، فضلاً عن التدخلات السياسية في الأنشطة الاقتصادية".

وأسس رن تشنغ، البالغ من العمر 74 عاماً، شركة هواوي منذ 32 عاماً، بعد أن خدم في الجيش الصيني كمهندس في صناعة النفط، وهو ابن أحد المدرسين الريفيين في جبال مقاطعة "غيزو" الصينية، قبل أن يقود اليوم عملاق التكنولوجيا "هواوي" بإيرادات سنوية تقدّر بنحو 100 مليار دولار.