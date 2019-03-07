علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوكربيرج يعد بخدمة مشفرة وناسا تعلن عن مهمة نسائية فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عالم التكنولوجيا مجموعة متنوعة من الأخبار المهمة وعلى رأسها إعلان ناسا عن أول مهمة سير للنساء فقط، احتفالاً بشهر المرأة، جنبًا إلى جنب الكشف عن شن هاكرز صينيون هجمات على 24 جامعة حول العالم، ويستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار والقضايا.

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