تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوكربيرج يعد بخدمة مشفرة وناسا تعلن عن مهمة نسائية فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عالم التكنولوجيا مجموعة متنوعة من الأخبار المهمة وعلى رأسها إعلان ناسا عن أول مهمة سير للنساء فقط، احتفالاً بشهر المرأة، جنبًا إلى جنب الكشف عن شن هاكرز صينيون هجمات على 24 جامعة حول العالم، ويستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار والقضايا. زوكربيرج: نخطط لتوفير نظام خصوصية يمنع "فيس بوك" من جمع معلومات المستخدم وول ستريت جورنال: هاكرز صينيون شنوا هجمات على 24 جامعة أمريكية لأول مرة منذ 35 عاما.. ناسا تخطط لقيام رائدات فضاء بمهمة سير بالمحطة الدولية كوريا الجنوبية تتعاون مع الصين لابتكار أمطار صناعية لمعالجة تلوث الهواء شركة روسية تبنى أول محطة فضاء سياحية.. وتكلفة الرحلة 250 ألف دولار مايكروسوفت: قراصنة إيرانيون سرقوا وحذفوا أسرار وبيانات أكثر من 200 شركة لماذا لم يزل يوتيوب محتوى ناشط يمينى مناهض للإسلام؟ اعرف التفاصيل

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