طقس الجمعة: الرياح تنشط على 3 مناطق.. والصغرى بالقاهرة 12

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

الرياح تنشط على 3 مناطق

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على بعض المدن:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى درجة 20 والصغرى 10

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 9

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 10

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12

سانت كاترين العظمى 19 درجة والصغرى 4