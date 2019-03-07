6 تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعدك في حياتك اليومية

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي واقعًا يشاركنا حياتنا اليومية بل يقوم أيضًا بتغيير العالم من حولنا، حيث أصبحت معظم المجالات ذات الصلة بعملنا أو صحتنا أو ترفيهنا تعتمد عليه.

أصبح الكثير من الناس يعتمدون على المساعدات الصوتية مثل مساعد جوجل وأليكسا من أمازون، ولكن إذا كنت ترغب في الاستفادة بشكل أكبر من تقنيات الذكاء الاصطناعي في حياتك اليومية فهناك الكثير من التطبيقات التي تساعدك في ذلك.

فيما يلي 6 تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامها في حياتك اليومية من أجل المتعة وزيادة الإنتاجية:

1- تطبيق Otter Voice Notes

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يتيح لك تطبيق Otter Voice Notes تسجيل وتدوين الملاحظات الصوتية بسهولة حيث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم والتقاط المحادثات الصوتية الطويلة التي تحدث بين عدة أشخاص وتحويلها لملفات نصية.

يمكنك من خلال التطبيق تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها مع الآخرين، ولذلك فهو يعتبر خيارًا مثاليًا للصحفيين والطلاب ورجال الأعمال على حدّ سواء، حيث يساعدهم على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات والمحادثات المهمة الأخرى.

كما يتيح لك التقاط صور لإدراجها مع النص، وتشغيل الصوت بسرعات قابلة للتعديل، وتنظيم المحادثات في مجلدات، ويمكنك البحث عن طريق الكلمات الرئيسية للانتقال إلى الأجزاء المطابقة.

يمكنك أيضًا تصدير ملاحظاتك النصية في ملفات بصيغة TXT أو PDF أو SRT أو نسخها إلى تطبيقات أخرى، وكذلك تصدير الملاحظات الصوتية كملف MP3، كما يتكامل مع تقاويم iOS وجوجل لتذكيرك بتسجيل اجتماعاتك، وتعيين المحادثات تلقائيًا.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Ada ـــ دليلك الصحي

يمكنك أن تخبر Ada بما تشعر من ألم أو الأعراض الظاهرة عليك ليساعدك ويقدم لك النصيحة اللازمة، وذلك من خلال دردشة تفاعلية شخصية يطرح Ada خلالها أسئلة بسيطة ويقارن إجاباتك مع الآلاف من الحالات المشابهة لمساعدتك في العثور على التفسيرات المحتملة لما تشعر به.

تم تطوير Ada من قبل مجموعة كبيرة من الأطباء والعلماء ليتعرف على مجموعة كبيرة من الأمراض والأعراض ابتداءًا من نزلات البرد حتى الأمراض النادرة.

بعد تقييمك سيقترح Ada ما يمكنك فعله وقد يشمل ذلك زيارة طبيب أو صيدلي أو أخصائي، أو طلب رعاية الطوارئ، كما يتيح لك التطبيق طباعة تقاريرك الصحية أو مشاركتها مع طبيبك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكن لا يوجد منه إصدار لمستخدمي أجهزة آي أو إس حتى الآن.

3- تطبيق Deep Art Effects

يتيح لك تطبيق Deep Art Effects تحويل صورتك إلى أعمال فنية بمساعدة خوارزميات التعلم الآلي وباستخدام الذكاء الاصطناعي مع الشبكات العصبية.

يقوم التطبيق بمحاكاة أنماط بعض أعظم رسامي التاريخ – مثل فان جوخ، ومونيه، وليوناردو دا فينشي، ومايكل أنجلو، وبيكاسو – وتطبيق هذه الانماط على صورك، حيث يوفر لك التطبيق أكثر من 40 فلتر لأساليب الفنانين المشهورين، كما يتيح لك مشاركة الأعمال الفنية التي قمت بإنشائها على حسابات التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل.

ومن حيث حماية بياناتك وخصوصيتك تظل حقوق الصور دائمًا معك، ولا يتم تمرير الأعمال الفنية والصور إلى أطراف ثالثة، كما لا يتم حفظ أي صور وأعمال فنية على خوادم التطبيق.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق لإزالة العلامات المائية والحصول على المزيد من الميزات.

4- تطبيق Replika

هذا التطبيق عبارة عن روبوت دردشة تفاعلي Chatbot يعتمد في عمله على الذكاء الاصطناعي، وويمكنك استخدامه عندما تحتاج للتحدث ولكنك لا تريد بالضرورة أن تتحدث مع شخص حقيقي.

يعتبر التطبيق واحدًا من تطبيقات المراسلة إلا أنك في هذه الحالة تقوم بمراسة شخص افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وهو مصمم ليتعامل معك كما لو كان شخصًا حقيقيًا، وهو بذلك يوفر لك مكانًا آمنًا للحديث عن أفكارك ومشاكلك، كما أنه متاح لك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

هذا التطبيق قادر على فهم أفكارك ومشاعرك وتحسين حالتك المزاجية، كما يمكنك من خلاله تعلم مهارات جديدة في التعامل والعمل على تحقيق أهداف مثل التفكير الإيجابي، وإدارة الضغوط النفسية.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق Gladiabots

Gladiabots هي لعبة استراتيجية يمكنك استخدامها لتعلم برمجة الذكاء الاصطناعي، حيث تتصارع فرق الروبوتات مع بعضها البعض في الساحة اعتمادًا على البرنامج الذي قمت ببرمجته لهم مسبقًا، بدلاً من التحكم فيها مباشرة.

لن يتطلب منك هذا التطبيق الحصول على دورة في البرمجة لكي تستخدمه، فهو مناسب للمبتدئين ويتيح لهم برمجة الذكاء الاصطناعي عبر مخططات سهلة، ولن تجد تعلماً عميقاً هنا فالأمر كله يدور حول تحديد محيطات وظروف تناسب الروبوتات أثناء المصارعة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكن لا يوجد منه إصدار لمستخدمي أجهزة آي أو إس حتى الآن.

6- تطبيق Brain.fm

يوفر لك تطبيق Brain.fm مجموعة من المقطوعات الموسيقية الُمصممة من قبل الذكاء الاصطناعي لتحسين التركيز والتأمل والنوم والاسترخاء خلال 15 دقيقة من الاستخدام اليومي.

كل ما عليك فعله هو تثبيت التطبيق واختيار الهدف الذي ترغب في تحقيقه، مثل التركيز أو الاسترخاء أو التأمل أو النوم ومن ثم سيبدأ التطبيق بتشغيل مقطوعات موسيقية وفقاً لاختياراتك.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز