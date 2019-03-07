جوجل تختبر “الإعلانات القابلة للتسوق” ضمن خدمة…

قالت شركة جوجل إنها تعتزم تسهيل إمكانية تسوق مستخدمي خدمة البحث على الصور ضمن محرك البحث التابع لها من الخدمة مباشرةً، وذلك على نحو يشبه ما توفره خدمات الصور الأخرى، مثل إنستاجرام المملوكة لشركة فيسبوك.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن دراسة حديثة أظهرت أن جوجل هو المكان الأول الذي يستخدمه المتسوقون الأمريكيون لاكتشاف أو العثور على علامة تجارية أو منتج جديد. وأضافت: “لقد رأينا أن 50% من المتسوقين عبر الإنترنت قالوا إن صور المنتج ألهمتهم للشراء، وبشكل متزايد، يتحولون إلى خدمة الصور من جوجل”.

وأضافت جوجل أنها لهذا السبب تستثمر في حلول التسوق عبر خدمتها، مثل صور جوجل. وكانت قد أطلقت في السابق ميزة “إعلانات التسوق” Shopping Ads ضمن الخدمة. أما الآن فقد بدأت اختبار ميزة جديدة باسم “الإعلانات القابلة للتسوق” Shoppable Ads ضمن خدمة الصور.

وأوضحت جوجل أن ميزة “الإعلانات القابلة للتسوق” ضمن خدمة الصور تأتي كطريقة إضافية تساعد المعلنين على التواصل مع المتسوقين. وهي تسمح للمعلنين بتضمين أكثر من عنصر قابل للشراء ضمن الصور التي تُنشر كإعلانات ضمن خدمة الصور.

وقالت الشركة إنها تختبر هذه الميزة حاليًا على نسبة صغيرة من الزيارات مع تجار تجزئة محددين، مع التركيز على طلبات بحث واسعة مثل “أفكار المكاتب المنزلية”، و “تصاميم بلاط الحمامات”، و “الفن التجريدي”.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

أما عن طريقة عمل “الإعلانات القابلة للتسوق” فهي تظهر ضمن صور الإعلانات التي يدفع المعلنون لجوجل لإبرازها ضمن نتائج البحث عن الصور، ولكن المختلف هنا أن الصورة قد تكون لمكتب منزلي، وضمن الصورة يوجد بعض الأثاث القابل للشراء، فيقوم المعلن بإضافة اسم المنتج والسعر وتفاصيل الشحن على شكل فقاعات.