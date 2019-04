تويتر تؤكد أنها تختبر ميزة ” إخفاء التغريدة ” لمكافحة التعليقات المسيئة

فاطمة أيت طالب - دبي - تعرضت تويتر للعديد من الإنتقادات في الماضي بسبب عدم نهجها لطريقة فعالة لحماية المستخدمين من المستخدمين المسيئين. كانت هناك الكثير من الحالات حيث تعرض بعض المستخدمين للمضايقة والتعنيف اللفظي من قبل المستخدمين الآخرين على شبكة تويتر، وحتى المشاهير البارزين لم يسلموا من هذه الممارسات.

ولكن هناك الآن خبر سار يتمثل في كون شبكة تويتر تعمل على شيء لمعالجة هذه القضية. ووفقا للباحثة Jane Manchun Wong، فقد إكتشفت أن تويتر تختبر ميزة جديدة تدعى ” إخفاء التغريدات “. ما تقوم به هذه الميزة هو إخفاء التغريدات في المحادثات والتي لا ترغب في أن يراها المستخدمون.

منذ ذلك الحين، أكدت المسؤولة التنفيذية في شركة تويتر، السيدة Michelle Yasmeen أن شبكة تويتر تعمل بالفعل على هذه الميزة وشرحت كيفية عملها بحيث صرحت بالقول : ” نحن نرى بالفعل أشخاصًا يحاولون الحفاظ على حواراتهم بشكل سليم بإستخدام الحظر، والكتم، ورفع تقرير للإدارة، ولكن هذه الأدوات لا تعالج المشكلة دائمًا. لا يؤدي الحظر والتجاهل سوى إلى تغيير تجربة الشخص الذي قام بتطبيق الحظر، ولا تعمل ميزة رفع تقرير للإدارة إلا في المحتوى الذي ينتهك سياستنا “.

وأضافت : ” من خلال هذه الميزة، يمكن للشخص الذي بدأ المحادثة إختيار إخفاء الردود على تغريداته. ستكون الردود الخفية قابلة للعرض من قبل الآخرين من خلال خيار القائمة. نعتقد أن شفافية الردود المخفية ستسمح للمجتمع بملاحظة ومناقشة الحالات التي يستخدم فيها الأشخاص الميزة لإخفاء محتوى لا يتفقون معه. نعتقد أن هذا يمكن أن يوازن تجربة المنتج بين المغرد الأصلي والجمهور “.

بطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الميزة الجديدة كافية أم لا. عمومًا، من المتوقع أن تقوم تويتر بإطلاق هذه الميزة لعدد أكبر من المستخدمين في الأشهر القادمة.

Twitter is testing replies moderation. It lets you to hide replies under your tweets, while providing an option to show the hidden replies pic.twitter.com/dE19w4TLtp