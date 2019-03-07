Huawei تطلق إعلان تشويقي جديد لسلسلة هواتف Huawei P30 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بنشر إعلان تشويقي جديد لسلسلة هواتف Huawei P30 Series القادمة. وبالأمس، أكد لنا نائب رئيس قسم التسويق العالمي في شركة Huawei أن الهاتف Huawei P30 Pro سيأتي مع كاميرا مقربة تعتمد على مبدأ المنظار، وهي الكاميرا التي قال بأنها ستقدم بعض القدرات الرائعة.

كما تم نشر صورة لسطح القمر على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo في منتصف شهر فبراير الماضي، وهي الصورة التي أكد لنا نائب رئيس قسم التسويق العالمي في شركة Huawei، السيد Clement Wong أنه تم إلتقاطها يدويًا ومعالجاتها داخل الهاتف. والشيء المثير للإهتمام هو أن نرى القمر يظهر مجددًا في الفيديو التشويقي الذي تم نشره اليوم.

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الشيء الآخر الذي لمح هذا الفيديو التشويقي إلى أنه سيتحسن في سلسلة هواتف Huawei P30 Series هو أداء مكبر الصوت. في الثانية 18 تقريبًا، نرى بعض الرسوم المتحركة التي توحي إلى مكبرات الصوت والأمواج الصوتية، وهذا ما يلمح إلى أن سلسلة هواتف Huawei P30 Series ستحصل على الأرجح على مكبرات صوتية مزدوجة أو ربما ستضم تقنية مماثلة لتقنية LG Crystal Sound المستخدمة في الهاتف LG G8 ThinQ، ولكننا لسنا متأكدين من أي شيء بعد.

سلسلة هواتف Huawei P Series تميل بصفة عامة إلى إستهداف عشاق التصوير، لذا نتوقع بطبيعة الحال أشياء رائعة من الكاميرات المستخدمة في سلسلة هواتف Huawei P30 Series. وتأكد حتى الآن أن الهاتف Huawei P30 Pro سيضم أربع كاميرات في الخلف مع القدرة على توفير تكبير مميز. عموما، سيتم الإعلان رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei P30 Series الجديدة في اليوم 26 من شهر مارس الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.