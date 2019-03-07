روم LineageOS الأحدث يهدف لجلب Android 9 Pie إلى الهواتف الذكية القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن الكثيرون منا يرغبون في الحصول على أحدث الهواتف الذكية، فإن التكلفة المتزايدة لهذه الأجهزة هذه الأيام تجعل من الصعب على الأشخاص تغيير هواتفهم الذكية كل عام. وهذا يعني أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتمسكون بهواتفهم الذكية القديمة.

والخبر السار هو أنه إذا كنت تملك هاتفًا ذكيًا قديمًا يعمل بنظام الأندرويد، ولم تعد الشركة المصنعة توفر تحديثات الأندرويد الرئيسية له، فسوف يكون من دواعي سرورنا أن نخبرك بأن روم LineageOS يمكن أن يساعد في سد هذه الفجوة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الفريق وراء هذا الروم قام مؤخرًا بإطلاق النسخة الأحدث من هذا الأخير والتي ستعمل على جلب نظام Android 9 Pie إلى الأجهزة القديمة التي يرجع تاريخها إلى العام 2014.

وهذا يشمل أجهزة مثل OnePlus One وبعض طرازات Galaxy S5 و Nexus 6. كما سيكون هناك دعم للأجهزة الجديدة مثل Xiaomi Pocophone F1 و Huawei P20 Pro و Motorola Moto X4، في حالة إذا كنت تفضل تشغيل روم LineageOS على هذه الأجهزة بدلاً من الروم الأصلي.

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إذا كنت مهتمًا بالحصول على النسخة الأحدث من روم LineageOS، فتوجه إلى الموقع الرسمي لهذا الروم للحصول على التفاصيل. ومع ذلك، خذ بعين الإعتبار أن هذا الأمر ليس ” رسميًا ” مقارنة بالتحديثات التي يتم إطلاقها من قبل الشركات المصنعة أو جوجل، لذا يجب توخي الحذر أثناء تثبيته.