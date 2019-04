الهاتف Nokia 9 PureView بدأ فعلاً بتلقي أول تحديث له لتحسين أداء الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HMD Global Oy بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nokia 9 PureView في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم مؤخرًا بمدينة برشلونة الإسبانية بإعتباره أول هاتف ذكي في العالم مزود بخمس كاميرات في الخلف. هذا الهاتف متوفر بالفعل للشراء في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو حصل الآن على أول تحديث له، وهو التحديث الذي يهدف أساسًا لتحسين تطبيق الكاميرا وتثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر مارس.

تم تأكيد وصول هذا التحديث من قبل السيد Juho Sarvikas والذي يعد المسؤول الأول عن المنتجات في شركة HMD Global Oy. وقال أن الشركة بدأت بإصدار هذا التحديث منذ بداية هذا الأسبوع، لذلك ينبغي أن يكون متوفرًا لمعظم ملاك Nokia 9 PureView بالفعل. وبفضل بعض الصور التي تم نشرها من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم، فقد أصبحنا نعلم بأن هذا التحديث يبلغ حجمه 282 ميغابايت ويحمل البنية رقم V4.19A.

كما سبق وأشرنا، يأتي الهاتف Nokia 9 PureView مزودًا بخمس كاميرات في الخلف، إلى جانب مستشعر Time Of Flight. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بالمعالج Snapdragon 845، وبـ 6GB من الذاكرة العشوائية وبـ 128GB من الذاكرة الداخلية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه يتم عرض الهاتف Nokia 9 PureView بسعر 600$ إلى غاية 11 مارس، وبعد ذلك سيتم عرض الهاتف للبيع مقابل 700$.

Update rolling out right now for US. When you get the chance please check 😎