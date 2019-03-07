شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة منذ 35 عاما.. ناسا تخطط لقيام رائدات فضاء بمهمة سير بالمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الدقائق الأخيرة من الشفق قبل أن تشرق الشمس فوق الولايات المتحدة يوم 29 مارس، ستبدأ اثنتان من رائدات فضاء ناسا رحلة استكشافية تاريخية خارج محطة الفضاء الدولية.

فإذا سارت الأمور كما هو مقرر، ستقوم كلا من آن ماكلين وكريستينا كوتش بمهمة إكسبدشن 59، بالسير فى الفضاء لمدة سبع ساعات تقريبًا لحضور أداء بعض المهام فى الجزء الخارجى من المحطة الدولية، بدءًا من الساعة 6:30 صباحًا (ET).

ووفقا لموقع"ديلى ميل" البريطانى، ستكون هذه المهمة الأولى من بين ثلاثة مهام تم التخطيط لها، ولكن هذه المهمة لها أهداف خاصة، فهى أول عملية سير فى الفضاء على الإطلاق للنساء.

وأثارت "كريستين فاسيول" من وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) تحمسًا دوليًا فى بداية هذا الشهر عندما أعلنت عبر تغريدة عن اختيارها للمساعدة فى مهمة السير بالفضاء، إذ كتب فاسيول: "لقد اكتشفت أننى سأكون فى وحدة التحكم لتقديم الدعم لفرقة السير فى الفضاء الأولى للنساء".

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وأكدت وكالة الفضاء منذ ذلك الحين الخطط التاريخية، إذ مر نحو 35 عاما منذ قيام رائدة فضاء بمهمة سير فى الفضاء، وستدعم جهودهم فريق من النساء على الأرض أيضًا.