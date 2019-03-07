شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: هاكرز صينيون شنوا هجمات على 24 جامعة أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن هاكرز صينيين استهدفوا أكثر من 24 جامعة فى الولايات المتحدة وكندا فى محاولة واضحة لسرقة الأبحاث العسكرية البحرية الرئيسية.

ووفقا لتقرير من شركة أمن الإنترنت iDefense، تعرضت جميع الجامعات السبع والعشرين - بما فى ذلك جامعة هاواى، وواشنطن وجامعة ولاية بنسلفانيا وديوك ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لهجمات من قبل هؤلاء الهاكرز.

كما تم استهداف بعض الجامعات فى كندا وجنوب شرق آسيا، وجميع هذه الجامعات المستهدفة إما تدرس التقنيات المستخدمة تحت الماء أو لديها أعضاء هيئة تدريس ذوى خلفيات ذات صلة.

وذكر التقرير أن الهاكرز أرسلوا إلى الجامعات رسائل بريد إلكترونى احتيالية محملة بالفيروسات، والتى تبدو وكأنها رسائل قادمة من جامعات شريكة.

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وقال قائد البحرية جى دورسى لقناة فوكس نيوز فى بيان: "تعترف وزارة البحرية بالطبيعة الخطيرة لتهديدات الإنترنت المتطورة وتدعم باستمرار ثقافة الأمن السيبرانى وإدراكه، إلى جانب الدفاعات السيبرانية وقدرات تكنولوجيا المعلومات لدينا".

وأضاف دورسي: "البحث الأكاديمى فى مجال التكنولوجيا الدفاعية أو ذات الاستخدام المزدوج هو هدف متكرر لجهود التجسس وينبغى للهند أن تضمن حماية مشروعاتها ذات التأثيرات الأمنية القومية من خلال ضوابط أمنية قوية".