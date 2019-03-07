شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تستعرض هاتفها الجديد Mate X خلال مشاركتها فى فعاليات المؤتمر العالمى للأجهزة المحمولة لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هواوي Mate X أول هاتف بالعالم قابل للطي ويدعم تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات

كشفت اليوم هواوي النقاب عن هاتفها Mate X خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة لعام 2019 (Mobile World Congress 2019) الذي أقيم في مدينة برشلونة بإسبانيا. يعكس هاتف هواوي Mate X المعايير الأساسية لسلسلة Mate الشهيرة، حيث يجمع بين تقنيات ثورية يشهدها المستهلك لأول مرة، تتمثل في انه أول هاتف مزود بشاشة قابلة للطي ويدعم تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصال، ومزود ايضاً بتقنية الذكاء الاصطناعي. يقدم هاتف هواوي الجديد كافة الأنماط الجديدة التي يحتاجها المستهلك لمعايشة تجربة جديدة من الاستخدام.

وقد قال السيد ريتشارد يو- الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك " في ظل عصر يحتمل سيناريوهات عديدة ومتغيرة، فإن العملاء يتطلعون دوماً إلى تجارب ثورية. ولدعم فترة الاتصال الفائق للجيل الخامس، ألتزمت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك بتطبيق استراتيجية إيجاد كافة الحلول لتدشين نظام بيئي ذكي. ولن ندخر جهداً لتقديم سبل اتصال واسعة الانتشار للأفراد والمكاتب والمنازل وهو ما سيساهم بدوره في خلق تجربة عالمية رائدة لتقنية الجيل الخامس الذكية تلائم كل السيناريوهات بل أنها لن تقارن بما سبقها من تجارب في هذا الشأن."

يُعتبر هواوي Mate X هاتف ذكي وجهاز لوحي مدمجين في جهاز واحد، حيث أنه يعد أول هاتف يحتوي علي رقاقة Balong 5000 بتقنية 7nm، أسرع رقاقة اتصال متعددة الأنماط تدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات. كما أن الهاتف يأتي مزوداً ببطارية عالية الكثافة بحجم 4500 ميلي أمبير وتدعم تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي Huawei Supercharge، وهذا ما يلبي احتياجات عصر الجيل الخامس من الاتصالات. وسيتم طرح هواوي Mate X بالأسواق العالمية في النصف الثاني من عام 2019.

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جدير بالذكر، أن هواوي كشفت النقاب عن العديد من أجهزتها الجديدة في المؤتمر، والتي تتضمن نسخة مطورة من حاسب هواوي MateBook X Pro، حاسب هواوي MateBook 13، حاسب هواوي MateBook 14، جهاز 5G CPE Pro، الذي يعد أول جهاز مُصرح للاستخدام المنزلي يدعم رقاقة Balong 5000. وبإطلاق هذه الأجهزة التي تمنح المستخدمين سرعة فائقة من الاتصال، سيجد المستخدم أن لديه كافة الحلول لتجربة اتصال أكثر ترابطاً وذكاء مقارنة من ذي قبل.











