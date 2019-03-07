احذر.. تطبيق على "أندرويد" يسرب بيانات شخصية لملايين المصريين

الوطن

كشف باحثون أمنيون عن تسريبات بيانات 5 مليون شخص من مستخدمي التطبيق السعودي "دليل"، بعد استخدام خادم غير مضمون ما أدى لتسريب البيانات.

و"دليل" هو تطبيق سعودي متواجد على أجهزة "الأندرويد"، يوفر خدمات التعرف على المتصل مثل "ترو كولر"، ولكن للمستخدمين المصريين والعرب.

وكشف الباحثان الأمنيان "ران لوكار"، و"نوام روتم"، عن تسريب بيانات 5 مليون من مستخدمي تطبيق "دليل" المشابه لتطبيق "ترو كولر"، على مدار أسبوع كامل، نظرا لاستخدام التطبيق خادم البيانات غير المضمون "MongoD"، ما تسبب في تسريب البيانات عبر الإنترنت، بعدما أتاح الخادم...