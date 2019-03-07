التعليقات بث موقع التسوق الإلكتروني “جوميا” Jumia مقطع فيديو مباشر لعرض تقدمه، يمكن من خلاله شراء شاشة تلفزيون “توشيبا” Toshiba بقياس 40 بوصة بخصم 99%! وكما جاء في الفيديو، فإن جوميا سوف تخفي شاشة التلفزيون عشوائيا داخل أحد أقسامها، سواء كان الأزياء أو الهواتف أو العطور أو المجوهرات أو الماكياج.. إلخ، وبمجرد العثور على شاشة التلفزيون، يمكن طلبها وعمل أوردر order لها، وبذلك يمكن الحصول عليها بـ1% فقط من سعرها، وذلك بمناسبة عيد الأم. الجدير بالذكر أن المشاركة في هذه المسابقة يتم عبر تطبيق جوميا الذكي وليس عبر موقعها الإلكتروني. المواضيع: Jumia, Toshiba, تلفزيون توشيبا, توشيبا, جوميا, شاشات توشيبا, عروض عيد الأم, عيد الأم, مميز اقرأ أيضًا بـ 500 جنيه فقط!.. دلعي نفسك من على “جوميا”

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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: بالفيديو| “جوميا” بتقولك إزاي تشتري تلفزيون توشيبا 40 بوصة بخصم 99%! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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