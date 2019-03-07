الهاتف Xiaomi BlackShark 2 سيصل مع تقنية التبريد Liquid Cool 3.0

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يأتي الهاتف Xiaomi BlackShark 2 في الشهر أو الشهرين المقبلين، والآن نحن نعرف بأنه سيضم تقنية جديدة للتبريد بالسائل تدعى Liquid Cool 3.0. تم تأكيد هذه المعلومة من قبل الحساب الرسمي للعلامة التجارية الفرعية BlackShark على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، إلى جانب الفيديو التشوقي الأول لهذا الهاتف.

وعلاوة على ذلك، فقد تأكد أيضًا أن هاتف Xiaomi المقبل الموجه للاعبين سيحمل إسم Xiaomi BlackShark 2. وقد كشفت التسريبات في وقت سابق أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 855، وما لا يقل عن 8GB من الذاكرة العشوائية. وعلاوة على ذلك، فهو مرشح أيضًا ليأتي مع تقنية الشحن السريع المستخدمة في الهاتف Xiaomi Mi9 والتي تسمح بشحن بطارية الهاتف بسرعة 27 واط.

الهاتف Xiaomi BlackShark 2 سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، كما أنه سيأتي مع ميزات مثل Game Turbo وعدد من الميزات الأخرى التي تهدف في المقام الأول لتحسين أداء المعالج المركزي وأداء معالج الرسوميات، فضلا عن أداء الشبكة أثناء تشغيل الألعاب. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الشائعات إقترحت قدوم نسخة أخرى من هذا الهاتف تضم 12GB من الذاكرة العشوائية، وما لا يقل عن 256GB من الذاكرة الداخلية.