تسريب جديد يكشف لنا عن التصميم والمواصفات الكاملة للهاتف Galaxy A60

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت سامسونج عن الهاتفين Galaxy A30 و Galaxy A50 في الأسبوع الماضي، ويجب أن يتلحق بهما Galaxy A40 في المستقبل القريب جنبا إلى جنب مع Galaxy A60. وعلى ذكر هذا الأخير، فقد حصلنا يوم أمس على تسريب يكشف لنا عن مواصفاته التقنية، والآن نحن هنا مع تسريب آخر لا يؤكد لنا فقط مواصفاته التقنية، وإنما يكشف لنا كذلك عن تصميمه.

كما تلاحظون، الهاتف Galaxy A60 سيضم شاشة طويلة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات في الخلف بوضعية عمودية، فضلا عن منفذ السماعات ومنفذ USB Type-C في الأسفل إلى جانب مكبر الصوت.

وبغض النظر عن التصميم، فهذا التسريب يؤكد لنا من جديد قدوم الهاتف Galaxy A60 مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وبطارية بسعة 4500mAh، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 35 ميغابكسل للكاميرا الأول وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب كذلك بأن الهاتف Galaxy A60 سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

وبالعودة إلى التسريب الذي وردنا بالأمس، فقد كشف لنا بأن Galaxy A60 سيضم المعالج Snapdragon 6150، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وكشف لنا كذلك أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة One UI.