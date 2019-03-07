الهاتف Huawei Nova 4e سيصل رسميًا في اليوم 14 مارس

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في اليوم 26 من شهر مارس الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس. ولكن قبل ذلك، ستقوم الشركة الصينية بالكشف عن الهاتف Huawei Nova 4e. وأكدت الشركة الصينية الآن أنها ستكشف عن الهاتف Huawei Nova 4e في اليوم 14 من شهر مارس الجاري في بلدها الأم مع العلم بأن هذا الهاتف سيصل في وقت لاحق إلى الأسواق العالمية تحت إسم Huawei P30 Lite.

قبل يومين، أكدت لنا شركة Huawei من خلال فيديو تشويقي قدوم الهاتف Huawei Nova 4e مع شاشة مزودة بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي ستبلغ دقتها 32 ميغابكسل. وبصرف النظر عن ذلك، فلم تكشف لنا الشركة عن الكثير حول هذا الهاتف.

ومع ذلك، فقد ظهر الهاتف Huawei P30 Lite في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وهو ما أكد لنا قدوم هذا الهاتف مع شاشة بحجم 6.15 إنش، وبطارية بسعة 3240mAh. وعلاوة على ذلك، فسوف يأتي هذا الهاتف كذلك مع المعالج HiSilicon Kirin 710، كما أنه سيضم ثلاث كاميرات في الخلف جنبا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع، على الأقل هذا ما كشفته لنا بعض الأغطية الواقية المسربة للهاتف.

ويشاع بأن الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف Huawei P30 Lite ستضم مستشعر بدقة 20 ميغابكسل في الكاميرا الأولى، ومستشعر بدقة 16 ميغابكسل في الكاميرا الثانية، ومستشعر بدقة 2 ميغابكسل في الكاميرا الثالثة.