فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، قامت شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها القابل للطي الأول تحت إسم Galaxy Fold، ويبدو أن الشركة الكورية الجنوبية تعمل الآن على هاتفين ذكيين قابلين للطي مع تصاميم مختلفة.
يأتي الهاتف Galaxy Fold مع تصميم شبيه بالحاسوب المحمول، ولكن أحد هذه الهواتف الذكية القابلة للطي القادمة سوف يتم طيه على نحو مماثل للهاتف Huawei Mate X، وهذا ما يعني بأن هذا الهاتف سيضم شاشة مرنة تُطوى نحو الخارج وليس نحو الداخل.
سوف يكون الهاتف الذكي الآخر القابل للطي شبيهًا بالهاتف Motorola RAZR القادم. سيأتي مع شاشة مرنة طويلة قابلة للطي في محورها الأفقي مع شاشة أصغر في الخارج. ومع ذلك، قد تقوم شركة سامسونج بإزالة الشاشة الإضافية إعتمادًا على كيفية تعامل العملاء مع الشاشة الصغيرة في الهاتف Galaxy Fold.
تخطط سامسونج لكشف النقاب عن الهاتف الذكي القابل للطي الذي يشبه الهاتف Motorola RAZR القادم في وقت لاحق من هذا العام أو في أوائل العام 2020، في حين سيتم الكشف عن الهاتف الآخر القابل للطي نحو الخارج في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تعمل على هاتفين إضافيين قابلين للطي، واحد منهما قد يصل هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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