شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج: نخطط لتوفير نظام خصوصية يمنع "فيس بوك" من جمع معلومات المستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مارك زوكربيرج، مؤسس "فيس بوك"، رؤية جديدة للتركيز على خصوصية المستخدمين، خاصة بعدما واجهت الشركة سلسلة من المشكلات خلال العامين الماضيين، حول جمع البيانات الخاصة بالمستخدمين وسوء استخدامها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعد مارك بتحويل فيس بوك من شركة معروفة باستخدام المعلومات الشخصية التى يتقاسمها مستخدموها، إلى شركة تعطى الناس طرقًا أكثر للتواصل بشكل شخصى، مع أفكارهم وصورهم، حيث ستكون محمية بواسطة التشفير بطرق لا يستطيع "فيس بوك" قراءتها.

ووضع زوكربيرج رؤيته لتحقيق ذلك، وجاء هذا القرار والفكر بشأن حماية المستخدم بعد ضوابط الخصوصية المخترقة من جانب الشركة.

ويخطط زوكربيرج أيضا لتجميع خدمات المراسلة عبر Facebook و WhatsApp و Instagram ، بحيث يتمكن المستخدمون من الاتصال ببعضهم البعض عبر جميع التطبيقات.