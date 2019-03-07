شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تحذر مستخدمى موقع "يوتيوب" من تصوير المشردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول منتجى المحتوى عبر الإنترنت من تصوير الناس بلا مأوى بدون الحصول على تصريح، ونشر مقاطع الفيديو على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية، مستشهدة بانتهاك حقوق التصوير.

وقال مسئول بمجلس المدينة "إذا رفعت فيديوهات تكشف عن وجوه المشردين بدون رضاهم، فلربما تنتهك حقوقهم فى التصوير ويمكن أن يواجه المنتجون عقوبة"، وذكرت صحيفة "كوريا تايمز" على الإنترنت، أن الخطوة جاءت بعد أن قام العديد من المنتجين المستقلين مؤخرا بتصوير محتوى استفزازى لأشخاص بلا مأوى، ونشرها على منصات التواصل الإلكترونى مثل "يوتيوب".