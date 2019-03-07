​شريحة "دماغية" ذكية ستغير حياتنا إلى فيلم خيال علمي

(مصراوي)
مع إعلان علماء أن حياتنا قد تتغير بشكل كبير بفضل شرائح ذكية يتم زراعتها في دماغ الإنسان، يبدو أن ما شاهدناه في أفلام الخيال العلمي، سيتحول إلى واقع نعيشه قريبًا.
ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، قال عالم الأعصاب في جامعة نورث وسترن، موران سيرف: "إنه من الممكن أن يتوصل العلماء لهذه الشرائح ويتم تركيبها داخل الأدمغة بالفعل، خلال 5 سنوات فقط".
وفي حال نجح العلماء في إنتاج الشرائح الذكية وتركيبها، فإنها ستغير حياة البشر بشكل جذري، إذ سيكون الإنسان قادرا على الحصول على أية معلومات يريدها بشكل فوري، وبمجرد تفكيره...
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