تكنولوجيا: Fitbit تعلن رسمياً عن ساعة Versa Lite وسوارات Inspire وأيضاً Ace 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Fitbit رسمياً اليوم عن إصداراتها الجديدة من ساعة Versa Lite الذكية إلى جانب سوارات Inspire وسوارة الأطفال Ace 2.

قدمت شركة Fitbit اليوم إصدار منخفض التكلفة من ساعات Versa الذكية التي تنطلق إلى الأسواق بعنوان Versa Lite مع مجموعة من الإختيارات في الألوان.

ومن المقرر أن تدعم ساعة Fitbit Versa Lite المستخدم بعمر شحن يصل إلى 4 أيام، كما تضم مستشعر SpO2 لرصد نبضات القلب، كما تنطلق بسعر 160 دولار كبديل لسعر 200 دولار في الإصدار المميز.

كما يدعم هذا الإصدار المستخدم في ميزة swimproof للسباحة، إلا أنها تفتقر إلى ميزة التعقب والقياس التلقائي وهي أحد المميزات التي جاء بها الإصدار الأعلى من الساعة الذكية، أيضاً لا يتوفر في هذا الإصدار ميزة السعة التخزينية المدمجة لتخزين الموسيقى، كما يمكن لمستشعر SpO2 أن يتعقب حالة وصحة المستخدم أثناء النوم.

سوارة Fitbit Inspire وInspire HR

تدعم سوارة Fitbit Inspire المستخدم حتى 5 أيام من عمر الشحن، كما يستغرق شحن السوارة بشكل كامل خلال ساعتين، كما يمكن للسوارة الذكية تعقب فترة نشاط المستخدم مع دعم المستخدم بعدد 15 نمط للتمارين الرياضية، وتعمل أيضاً على قياس فترة الراحة التي يستغرقها المستخدم في حالة سكون ودون أي نشاط، مع نمط لتعقب حالة المستخدم أثناء النوم، ونمط خاص بتمارين التنفس.

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كما تأتي سوارة Fitbit Inspire بميزة مقاومة الماء حتى 50 متر لذا يمكن إرتداء السوارة أثناء السباحة، أيضاً تأتي السوارة بمؤقت وساعة مدمجة، كما تدعم المستخدم في تلقي الإشعارات من الهاتف الذكي على شاشة OLED مميزة تعمل على عرض التنبيهات، الرسائل، المكالمات، التقويم، إلى جانب بعض التطبيقات.

من جانب أخر تأتي سوارة Fitbit Inspire HR بشاشة لرصد ضربات القلب، حيث تعمل على رصد ضربات القلب كل 5 ثواني، أو كل ثانية عند بدء التمارين الرياضية، ومن المقرر أن تنطلق سوارة Fitbit Inspire بسعر 70 دولار، بينما تأتي سوارة Inspire HR بسعر 100 دولار.

سوارة Fitbit Ace 2

تأتي سوارة Fitbit Ace 2 بواجهة مميزة برسوم متحركة، وتستهدف المستخدمين من صغار السن بشكل خاص، حيث تدعم الأطفال على تحقيق أهداف صحية مع تصميم مقاوم للماء، كما تدعم المستخدم حتى 5 أيام من عمر الشحن، وتنطلق أيضاً بمجموعة مميزة من الإختيارات في الألوان.

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