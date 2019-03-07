تعرف على "حيلة سرية" لتشغيل الوضع الليلي في ماسنجر فيسبوك

الخليج 365/ بغدادأضحى بوسع من يستخدمون تطبيق "ماسنجر" على أجهزة "أندرويد" أن يقوموا بتفعيل "الوضع الليلي"، بغرض خفض وهج الشاشة والحفاظ على صحة العين، لكن هذه الخاصية لا تُفعل مباشرة عن طريق الإعدادات.

وبحسب موقع "لايف هاكر"، فإن تفعيل الوضع المظلم في تطبيق ماسنجر بات ممكنا من خلال بعث رسالة تضم إيموجي الهلال لأي شخص من الأصدقاء في فيسبوك.

وعندئذ، تنتشر عدة رموز من الهلال على الشاشة ثم تظهر في أعلى التطبيق خانة تسأل المستخدم حول ما إذا كان يرغب في الانتقال إلى الوضع المظلم، وتبقى بشكل دائم بحيث يمكن استخدامها لاحقا.



وتتمثل الفكرة في تغيير إعدادات الألوان من أجل الحد من وهج الشاشة، وحماية العين من الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف نظرا لتبعاته الصحية السلبية.

لكن هذه الخاصية المفيدة لصحة العين ليست متاحة لجميع من يستخدمون "ماسنجر" حتى الآن، كما أن الحيلة تعمل عبر أجهزة أندرويد فقط.

أما إذا أراد المستخدم أن يعود إلى الإضاءة العادية، فلا يحتاج إلى تكرار العملية، إذ يمكنه القيام بذلك في إعدادات التطبيق.

وإذا كنت ممن يخجلون من إرسال الإيموجي إلى أصدقائك دون مناسبة، يقول خبراء إنه من الممكن أن تبعث به إلى تطبيق فيسبوك، وهكذا، لن تجد نفسك محرجا حتى تفعل الوضع المظلم.

وتأتي الميزة الجديدة ضمن محاولات عملاق التواصل الاجتماعي الاستعانة بالتقنيات التي تحد من إشعاع الضوء المجهد للعين، بهدف استقطاب مزيد من المستخدمين لتطبيق "فيسبوك ماسنجر".

وكانت شركة "أبل" قد تبنت الفكرة في إصدار iOS 12، وكذلك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، فيما تحظى أجهزة "سامسونغ" بالميزة التي توفر الطاقة بشكل فعال على الهاتف، لكنها لا تتحكم في إضاءة التطبيقات ذاتها.