شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور 11 جزيرة جديدة فى الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت 11 جزيرة جديدة فى المناطق الساحلية للدنمارك على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يحمل أخبارا طيبة للطيور. وجاء فى بيان صادر عن وزارة البيئة والغذاء أنه ظهرت 6 جزر جديدة بالقرب من ساحل جزيرة "مون"، ما يعنى توافر الظروف الجيدة للطيور لبناء أعشاشها. ونقل موقع (لوكال) الإخبارى عن الوزارة أن بقية الجزر الخمسة تقع فى المجرى المائى "نيسوم فورد" بغرب شبه جزيرة يوتلاند. وقال خبير بوكالة الطبيعة بالوزارة إن الجزر الجديدة تكونت بفعل التآكل من البر الرئيسى الذى أرسل موادا إلى البحر، ويحدث هذا بشكل شائع من المنحدرات العالية، حيث تسقط المواد ثم يتم نقلها بواسطة التيارات المائية.

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