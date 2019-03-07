شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرصد البصرى للأقمار الصناعية فى ورشة عمل الخميس المقبل بـ"قومى الفلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية - بمقره فى حلوان الخميس المقبل - ورشة عمل بعنوان "الرصد البصرى للأقمار الصناعية والحطام الفضائى ودوره فى المحافظة على الأقمار الصناعية"، وذلك فى إطار دور المعهد فى تفعيل "استراتيجية مصر 2030".

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، إن الورشة تستهدف استعراض تكنولوجيا رصد الحطام الفضائى، فى ظل زيادتها وتأثير ذلك على الأقمار الصناعية العاملة، وفى إطار الدور الوطنى للمعهد فى تفعيل "استراتيجية مصر 2030" فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك مصر لأقمار صناعية للمساعدة فى تنفيذ خطط التنمية، وكذلك فى ضوء إنشاء أول وكالة فضاء مصرية، واستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، بالإضافة إلى دوره فى خدمة المشروعات البحثية والتنموية، ودوره فى المحافظة على الأقمار الصناعية.

وأضاف القاضى أن عدداً من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال سيحاضرون فى هذه الورشة، وفى إطار التعاون العلمى بين المعهد ومعهد كيلدش للرياضيات التطبيقية بروسيا، سيحاضر أحد خبراء المعهد المسئول عن الشبكة العلمية الدولية للرصد البصرى، والذى سيتناول موضوع الاتجاهات العلمية والتطبيقات البحثية للشبكة.

وأشار إلى أن الورشة ستناقش طرق تتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى، خاصة باستخدام الرصد البصرى، ومدى الاستفادة من الرصد فى حسابات مدارات هذه الأجسام، ودراسة احتمالية تصادمها مع بعضها البعض، أو مع الأقمار العاملة.