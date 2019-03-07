شركة الاتصالات الكويتية VIVA تعلن عن خدمات الجيل الخامس بالتعاون مع هواوي

مدينة الكويت - الخليج 365 :

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن إنشاء مركز 5G للابتكار، بهدف استكشاف وتطوير وإطلاق حالات استخدام G5 جديدة في الكويت خلال العام 2019. وحاليا، تعمل VIVA بالفعل على إطلاق شبكة 5G على مستوى البلاد مع أكثر من 1000 موقع 5GNR يدعمها نظام بيئي ضخم للأجهزة لأكثر من 100 ألف جهاز، بما في ذلك 5G CPEs، مما يجعلها واحدة من أكبر خمس شركات اتصالات في العالم. يأتي مركز الابتكار 5G لتنفيذ استراتيجية G5 للأعمال في VIVA، وسيفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة مثل النطاق العريض جدا، وإنترنت الأشياء، وخدمات المدينة الذكية، ويجعل من VIVA رائدة بلا منازع في حقبة الـ 5G.

وصرح م.ضرار خان، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في VIVA قائلا: قبل شهرين، احتفلت VIVA بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها، قمنا خلالها بتوفير أفضل الخدمات لعملائنا، واستثمرنا في أحدث التقنيات المتطورة، وعززنا ريادة الكويت في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن الآن فصاعدا، نعتزم وضع VIVA كمشغل أول في العالم لتقديم تجربة 5G الحقيقية، مع التغطية المخططة على المستوى الوطني، وسيتاح لعملائنا الوصول إلى شبكات 5G وتجربة خدمات جديدة. سيساعدنا إنشاء مركز الابتكار 5G على دفع التكنولوجيا الرقمية عبر القطاعات الأساسية، حيث ستزدهر الصناعات من الطبابة عن بعد إلى المدن الذكية إلى السلامة العامة بدعم من البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس 5G. وستتيح الشبكات تدفق إيرادات جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، والارتقاء بمستوى المعيشة في جميع أنحاء الكويت.

واختارت VIVA شركة هواوي كشريك استراتيجي لدعم عملية طرح الجيل الخامس، وعلى مدى السنوات العشر الماضية تعاونت VIVA مع هواوي لتقديم خدمات الجيل الثالث والرابع الناجحة، وتعكس هذه الخطوة ثقة VIVA في قدرات شركة هواوي في هذه المجال.

وتعد 5G شبكة الجيل القادم اللاسلكية، التي توفر خدمات مثل VR/ AR، البث المباشر للفيديو 4K/8K فضلاً عن السيارات بدون سائق والطائرات بدون طيار مما سيحدث ثورة في صناعة النقل، وأجهزة الاستشعار، والآلات والأجهزة الذكية ستكون كلها مرتبطة بتحويل حلم المدينة الذكية إلى حقيقة.