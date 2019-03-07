كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أهم 5 كمبيوترات محمولة بشاشة 13 بوصة لعام 2019

في ظل تنوع الحواسيب المحمولة ما بين الكبيرة ذات الشاشات التي يصل مقاسها إلى 15.6 إنش والصغيرة من فئة 2×1 التي تعمل كحاسوب محمول أو حاسوب لوحي والتي تأتي بشاشات ذات مقاسات صغيرة، ستجد أن الحواسيب المحمولة ذات شاشة 13 إنش تحتفظ بمكانة خاصة نظرًا للجمع بين المواصفات القوية والحجم المناسب الذي يجعلها سهلة الاستخدام في حالات التنقل.

يوجد حواسيب بشاشات 13 إنش تتمتع بمواصفات داخلية قوية لدرجة أنه يمكن استخدامها في الألعاب، ومنها ما يتمتع بأطول عمر للبطارية والتي يمكن أن تدوم ليوم عمل كامل على شحنة واحدة، بالإضافة إلى خفة الوزن مع وجود شاشة ذات مقاس مناسب لجميع احتياجات العمل.

فيما يلي أهم 5 حواسيب محمولة ذات شاشة 13 إنش لعام 2019، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية:

1- حاسوب Dell XPS 13

حصد حاسوب ديل المركز الأول ضمن أفضل الحواسيب المحمولة – بناء على اختبارات العديد من المواقع التقنية – لعدة سنوات لما يتمتع به من مواصفات وميزات، ويعد موديل 2019 هو الأفضل على الإطلاق حيث حصل على عدد كبير من التحسينات.

يتميز بأنه أكثر نحافة وقوة، ويأتي بشاشة مقاسها 13.3 إنش بدقة 4K – 3840×2160 تعمل باللمس، وليس لها حدود Infinity Edge من فئة bezel-less.

يعمل جهاز XPS 13 بمعالج إنتل Core i5 أو Core i7 من الجيل الثامن بتردد 1.8 جيجاهرتز، وبطاقة الرسوميات الأولى من إنتل UHD Graphics 620، وخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي 8 و16 جيجابايت، قرص تخزين داخلي من نوع PCIe SSD يصل إلى 1 تيرابايت، ويمكن أن تدوم بطاريته حتى 13 ساعة عمل على شحنة واحدة.

2- حاسوب (MacBook Air 13 inch (2018

حتى الآن يُعد هذا الحاسوب هو أفضل جهاز ماك بوك في قائمة آبل حيث يأتي بعمر بطارية رائع وخفيف الوزن لتسهيل استخدامه أثناء التنقل.

قد تكون أجهزة ماك بوك الخاصة بشركة آبل ذات أسعار مرتفعة بعض الشيء مقارنة ببعض الاقتراحات الأخرى في هذه القائمة، ولكن إذا كنت من محبي أجهزة آبل أو ترغب في الحصول على حاسوب يجمع بين تصميم آبل المميز، ومواصفات قوية فإن هذا الجهاز يعتبر خيارًا مثاليًا.

يأتي الجهاز بشاشة 13.3 إنش بدقة 2560 × 1600 بكسل، وبكثافة 227 بكسل لكل إنش مع دعم لملايين الألوان ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10.

يعمل الجهاز بمعالجات إنتل Core i5 و Core i7 من الجيل الثامن التي وفر أداءً أسرع بما يصل إلى مرتين، مع بطاقة رسوميات من إنتل UHD Graphics 617، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وقرص تخزين داخلي من نوع SSD يصل إلى 1.5 تيرابايت.

يدعم الجهاز مستشعر لقراءة بصمات الأصابع TouchID، وشريحة آبل T2 لتعزيز الأمان، ويتمتع بعمر بطارية يصل إلى 12 ساعة.

3- حاسوب أسوس ZenBook 13 UX333

يعتبر حاسوب أسوس أنحف جهاز في هذه القائمة ويتميز بالتصميم الأنيق الذي يجعله مختلفًا عن باقي الأجهزة، فهو يأتي مع شاشة NanoEdge بمقاس 13.3 إنش وبدقة 1920 × 1080.

من حيث المعالج يأتي الجهاز بثلاث إصدارات من معالجات إنتل الأول بمعالج Corei7-8565U، والثاني Core i5-8265U رباعي النواة، والثالث Core i3-8145U ثنائي النواة، مع بطاقة رسوميات من إنتل UHD Graphics 620، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت من نوع LPDDR3، وقرص تخزين داخلي من نوع PCIe SSD يصل إلى 1 تيرابايت.

كما يأتي بلوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية، ويدعم قارئ بصمات الأصابع Fingerprint ID، وتقول أسوس إن بطاريته قد تصل إلى 14 ساعة عمل، بالإضافة لكل ذلك فإنه يأتي بسعر أقل من الطرازين السابقين.

4- حاسوب HP Spectre x360

يعتبر حاسوب إتش بي خيارًا مثاليًا للذين يريدون تنوع الاستخدام بين الحاسوب اللوحي والكمبيوتر المحمول مقاس 13 بوصة في حزمة واحدة، حيث أنه من فئة حواسيب 2×1.

يأتي الجهاز بشاشة 13.3 إنش شاشة تعمل باللمس بدقة 1920 × 1080 وتمتاز بأنها من نوع FHD IPS micro-edge، كما يأتي مع مفاصل قابلة للدوران بزاوية 360 درجة من عند لوحة المفاتيح.

يعمل الجهاز بمعالج إنتل Core i5-8250U رباعي النواة بتردد 1.6 جيجاهرتز، مع بطاقة رسوميات من إنتل UHD Graphics 620، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي يصل إلى 2 تيرابايت.

كما يتمتع الجهاز بعمر بطارية طويل، عادة ما تكون حواسيب 2 في 1 أفضل كحاسوب محمول أو أفضل كجهاز لوحي، ولكن Specter x360 يتفوق في كلا الأمرين.

5- حاسوب Razer Blade Stealth

يعتبر هذا الحاسوب خيارًا مثاليًا للذين يريدون حاسوب يمكن استخدامه في العمل واللعب، ويأتي الجهاز بشاشة FHD Matte بمقاس 13.3 إنش وبدقة 1920 × 1080، كما يوجد خيار شاشة تعمل باللمس بدقة 4K.

يتميز هذا الجهاز بأنه يعمل ببطاقة رسوميات أقوى من أي جهاز آخر في هذه القائمة، حيث يعمل ببطاقة الرسوميات الأحدث من شركة إنفيديا MX150 بقدرة 25 واط، مع معالج رباعي النواة من إنتل Core i7-8565U بتردد 1.8 جيجاهرتز مع إمكانية رفع التردد إلى 4.6 جيجاهرتز من خلال Turbo Boost، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجا بايت وقرص تخزين بسعة 512 جيجابايت.