تكنولوجيا: Vivo تستعد للإعلان عن هاتف Vivo X27 في 19 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Vivo اليوم على خططها للإعلان الرسمي عن هاتف Vivo X27 في مؤتمر يعقد في 19 من مارس في الصين.

تتوالى الإعلانات المقدمة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية خلال شهر مارس أيضاً، وذلك بعد إنتهاء مؤتمر الهاتف العالمي في شهر فبراير، حيث تستعد شركة Vivo لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية في الصين حيث من المقرر أن يعقد مؤتمر الشركة في 19 من مارس لكشف النقاب عن Vivo X27.

وقد كشفت التسريبات التي نشرت حتى الآن عن مواصفات هاتف Vivo X27 الذي يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش مميزة بجودة عرض Full HD بلس، كما يأتي هذا الإصدار دون النتوء العلوي في الشاشة حيث تشغل الشاشة نسبة 91.64% من إطار الهاتف.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Vivo X27 مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ومن المتوقع أن يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 710 مقارنة بهاتف V15 Pro الذي أطلق في الهند والذي جاء برقاقة معالج Snapdragon 675.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أيضاً يأتي المستشعر الثالث في هذا الإصدار بدقة 13 ميجا بيكسل مقارنة ب8 ميجا بيكسل في V15 Pro الذي أطلق في الهند.

من جانب أخر يأتي هذا الإصدار بكاميرة أمامية بمستشعر 16 ميجا بيكسل مقارنة ب32 ميجا بيكسل في هاتف V15 Pro، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع ومنفذ USB C الذي غاب عن مواصفات هاتف V15 Pro.

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