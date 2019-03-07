مايكروسوفت تؤكد مجددًا خطتها لجلب خدمة Xbox Game Pass إلى جميع المنصات

فاطمة أيت طالب - دبي - لدى مايكروسوفت إستراتيجية مثيرة جدًا حيث أثبتت في العديد من المناسبات أنها إذا كانت غير قادرة على التنافس في سوق الأجهزة، فهي تتنافس في سوق البرمجيات. خذ الهواتف الذكية على سبيل المثال، فقد كان وجود الشركة في هذا السوق غير ناجح. ومع ذلك، قررت شركة مايكروسوفت أنه بدلاً من إطلاق هواتفها الذكية الخاصة، قامت بجلب العديد من التطبيقات والخدمات الخاصة بها إلى منصات التشغيل المنافسة مثل الأندرويد و iOS.

هل يمكن أن تفكر شركة مايكروسوفت في تبني شيء مشابه عندما يتعلق الأمر بالألعاب؟ أثناء حديثه مع موقع GeekWire، أكد الرئيس التنفيذي لقسم Xbox في شركة مايكروسوفت، السيد Phil Spenecer أن شركته كانت تخطط لجلب خدمة Xbox Game Pass إلى جميع المنصات بحيث نقل عنه قوله : ” نريد إحضار Xbox Game Pass إلى أي جهاز يريد أي شخص اللعب عليه. ليس فقط لأنه نشاطنا التجاري، ولكن لأن هذه الإستراتيجية تسمح للأشخاص بإستخدام والعثور على الألعاب التي لا يمكن له العثور عليها في أي مكان آخر “.

الشيء المثير للإهتمام في هذا التعليق الأخير هو أنه وفقا لأحدث الشائعات، فيبدو أن مايكروسوفت تتطلع إلى جلب خدمة Xbox Game Pass إلى جهاز Nintendo Switch كذلك، وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يتيح لملاك هذا الجهاز إستخدام منصة الألعاب السحابية xCloud لتشغيل الألعاب التي تعد جزءًا من خدمة Xbox Game Pass. يتضمن ذلك الألعاب التي كانت حصرية مسبقًا لشركة مايكروسوفت، مثل Cuphead و Ori و Blind Forest.

لا يبدو أيضًا أن Phil Spencer قلق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تغاضي اللاعبين عن شراء أجهزة Xbox مستقبلاً، فهو صرح بالقول : ” هذا ليس هو المكان حيث نكسب المال. إن التجارة في قطاع الألعاب هو في الواقع بيع الألعاب، وبيع حق الوصول إلى الألعاب والمحتوى بوسائل مثل هذه هو العمل الجوهري. لذا إذا فتحته، فغالبا ما يمكن للأشخاص اللعب، فكلما إستمتعوا بالفن، كلما زاد حجم التعاملات التجارية “.