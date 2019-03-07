تلفزيونات سامسونج القادمة في المستقبل قد تكون خالية تمامًا من الأسلاك

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، تتطلب غالبية التلفزيونات الربط السلكي لإبقائها شغالة. ومع ذلك، يبدو أن شركة سامسونج تستكشف التكنولوجيا التي من شأنها أن تؤدي في يوم من الأيام إلى إنشاء التلفزيونات الخالية تمامًا من الأسلاك. وتم التوصل إلى ذلك بعدما تم رصد براءة إختراع جديدة من سامسونج من قبل موقع LetsGoDigital.

ووفقًا لبراءة الإختراع هذه، فهي تصف نظامًا ستكون فيه عارضة كهرمغناطيسية مثبتة بين التلفزيون والجدار. هذا العارضة ستستمد الطاقة من القاعدة الأساسية التي تعمل أيضًا كمكبر للصوت، مما يعني أن هذا هو المكان الذي سيستمد منه التلفزيون طاقته. سيؤدي ذلك إلى حصولنا على تلفزيون خالي تمامًا من الأسلاك والكابلات، على الرغم من أن القصة ستكون مختلفة عندما يتعلق الأمر بتركيب المستقبل الرقمي أو أي أجهزة أخرى مع التلفاز.

بطبيعة الحال، لا يزال من غير الواضح لماذا نحن بحاجة إلى تلفاز لاسلكي لأن الفجوة بين القاعدة الأساسية والتلفزيون لا تبدو كبيرة جدًا إلى الحد الذي يمكنك فيه تحريك التلفزيون إلى أي مكان في الغرفة، ومع ذلك فهي فكرة مثيرة للإهتمام. وعلاوة على ذلك، فهذه الفكرة تساعدك في التعامل مع فوضى الكابلات مع العلم بأنه يمكن إستخدام هذه القاعدة الأساسية لشحن الأجهزة الأخرى أيضًا مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مما يمنحها المزيد من الإستخدامات.

ومع ذلك، نظرًا إلى أن هذه ليست سوى براءة إختراع، فلا يوجد ما يؤكد بأن شركة سامسونج تعتزم تحويلها إلى حقيقة، لذا من الأفضل عدم الارتقاء بآمالك إلى حد رؤية تلفاز خالي تمامًا من الأسلاك في المستقبل القريب.