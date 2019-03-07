حذر مركز الاعلام الرقمي، الخميس، من الروابط المشبوهة لتغيير لون الفيسبوك الى "الليلي".
وقال في بيان، إنه "لم يحدث تغيير رسمي على لون تطبيق الفيسبوك الرئيسي كما يزعم بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي".
واوضح المركز ان "التغيير الرسمي الصحيح قد حدث لتطبيق ماسنجر فيسبوك Facebook Messenger كجزء من تفعيل خاصية الوضع الليلي Dark Mode والتي تستخدمها الكثير من تطبيقات التراسل كالتيلغرام واليوتيوب وتويتر من اجل التقليل من تأثيرات الوان التطبيقات على العين".
وحذر المركز "جميع مستخدمي تطبيق الفيسبوك من فتح الروابط التي تدعي تحويل الفيسبوك للون الأسود لتجنب أضرارها على المستخدمين، واحتمالية اختراق حساباتهم".
يُذكر ان خبر تغيير لون الفيسبوك قد انتشر في بعض صفحات ومجموعات الفيسبوك، ورصد فريق المركز روابط مشبوهة في العديد من الصفحات تتعلق بتغيير لون فيسبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات من روابط مشبوهة لتغيير لون الفيسبوك الى "ليلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.