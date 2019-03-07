تحذيرات من روابط مشبوهة لتغيير لون الفيسبوك الى "ليلي"

الخليج 365/ بغدادحذر مركز الاعلام الرقمي، الخميس، من الروابط المشبوهة لتغيير لون الفيسبوك الى "الليلي".

وقال في بيان، إنه "لم يحدث تغيير رسمي على لون تطبيق الفيسبوك الرئيسي كما يزعم بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي".

واوضح المركز ان "التغيير الرسمي الصحيح قد حدث لتطبيق ماسنجر فيسبوك Facebook Messenger كجزء من تفعيل خاصية الوضع الليلي Dark Mode والتي تستخدمها الكثير من تطبيقات التراسل كالتيلغرام واليوتيوب وتويتر من اجل التقليل من تأثيرات الوان التطبيقات على العين".



وحذر المركز "جميع مستخدمي تطبيق الفيسبوك من فتح الروابط التي تدعي تحويل الفيسبوك للون الأسود لتجنب أضرارها على المستخدمين، واحتمالية اختراق حساباتهم".

يُذكر ان خبر تغيير لون الفيسبوك قد انتشر في بعض صفحات ومجموعات الفيسبوك، ورصد فريق المركز روابط مشبوهة في العديد من الصفحات تتعلق بتغيير لون فيسبوك.

