جوجل تطرح Google Duplex للمزيد من مستخدمي Pixel

أعلنت شركة جوجل عن أنها تعمل على طرح نظام الذكاء الاصطناعي التابع لها جوجل دوبلكس Google Duplex، والذي يمكنه ترتيب المواعيد عبر الهاتف، لجميع هواتف بيكسل Pixel، بما في ذلك Pixel و Pixel 2 و Pixel 3، عبر مساعدها الصوتي Google Assistant ضمن 43 ولاية أمريكية

ويأتي التوسع بعد نهاية فترة الاختبار والتجريب للتكنولوجيا الجديدة التي بدأت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع مستخدمي هواتف Pixel في عدد قليل من المدن الأمريكية الكبرى، بما في ذلك في نيويورك، وأتلانتا، وفينيكس، وسان فرانسيسكو.

وعلاوة على ذلك، سوف يتم طرحه للمزيد من أجهزة أندرويد وآي أو إس iOS في الأسابيع المقبلة، كما تقول جوجل.

ويعد نظام جوجل الجديد Google Duplex عبارة عن ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن المساعد الصوتي للشركة، وتسمح هذه الميزة للمساعد بإجراء حجوزات نيابة عن المستخدم، وذلك من خلال الاتصال التلقائي بالمطعم، وإجراء الحجز، وكل ذلك بواسطة صوت بشري طبيعي مشابه لصوت الإنسان.

وكانت الشركة قد كشفت النقاب عن Google Duplex خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O في العام الماضي.

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وتوضح عملاقة البحث أنه سوف يتم استخدام ميزة Duplex لإجراء المكالمة بشكل يشابه ما هو معروض ضمن مقطع الفيديو التوضيحي أدناه.

ويعمد المساعد بعد إجراء الحجز إلى إرسال إشعار، ويحدد الموعد ضمن التقويم، ويرسل أيضًا رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني.

وتقترح وثائق جوجل أن أي هاتف يعمل بنظام أندرويد مع مساعدها الذكي سوف يتمكن في النهاية من استخدام الميزة، بالإضافة إلى أجهزة آي أو إس iOS التي تستخدم تطبيق المساعد.

وينبغي أن يكون المطعم الذي ترغب في تناول الطعام به يستخدم خدمة حجز عبر الإنترنت تشترك مع جوجل، وإلا، فإن الميزة تتصل بالمطعم لمعرفة إمكانية الحجز.

ويعمل المساعد مباشرة مع Reserve من جوجل، وهي خدمة متعددة المنصات تابعة للشركة تسهل إدارة الحجوزات من خلال خدمات البحث والخرائط والتطبيقات والبوابات الأخرى التابعة للشركة.

وتلقت جوجل الكثير من الانتقادات بعد عرضها الأولي التجريبي لنظام Duplex في شهر مايو/آيار، وذلك لأن الميزة تحاكي الصوت البشري إلى حد كبير صعب تمييزه، لكنها وعدت في شهر يونيو/حزيران بأن المساعد الذي يستخدم Duplex سوف يعرف بنفسه أولاً.