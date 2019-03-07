تكنولوجيا: هاتف سامسونج جالاكسي Galaxy S10 يتعرض لاختبارات الصلابة وينجح في الحرق!

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خضع هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S10 إلى اختبارات الصلابة، ونجح في اختبارات الخدش والحرق والثني، وقد استمر مستشعر البصمة في العمل حتى بعد تعرضه للخدش، وإن كان توقف عن العمل فى النهاية.

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واختبارات الصلابة، يتعرض فيها الهاتف إلى أسوأ استخدام، حيث تعرض هاتف سامسونج جالاكسي Galaxy S10 لعمليات الخدش والثني والحرق، وهذا لا يحدث فى الحياة الحقيقية.

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ومن أبرز مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S10 أن مستشعر البصمة يقع أسفل شاشة الهاتف، وكذلك الكاميرا الأمامية، التي وضعت في تجويف في ركن الشاشة العلوي، وقد وفرت سامسونج كاميرا مزدوجة أمامية في طراز جالاكسي S10+ من هاتفها فقط.