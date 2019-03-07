كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تعرف على الهاتف الأكثر غرابة
خلال فعاليات مؤتمر الهواتف الذكية في برشلونة، فاجأت شركة نوبيا Nubia الصينية الحضور، بعرض نوع جديد من الهواتف الذكية، التي لم نشهدها من قبل.
ويصف المراقبون هذه الهواتف، بالثورة، التي ستغير عادات المستخدمين، بحسب موقع سكاي نيوز.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| تعرف على الهاتف الأكثر غرابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.