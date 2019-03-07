كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تعرف على الهاتف الأكثر غرابة

خلال فعاليات مؤتمر الهواتف الذكية في برشلونة، فاجأت شركة نوبيا Nubia الصينية الحضور، بعرض نوع جديد من الهواتف الذكية، التي لم نشهدها من قبل.

ويصف المراقبون هذه الهواتف، بالثورة، التي ستغير عادات المستخدمين، بحسب موقع سكاي نيوز.