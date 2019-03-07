تكنولوجيا: فيديو تشويقي لمجموعة P30 من هواوي يكشف عما ستبدو عليه المجموعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد انتشار العديد من الشائعات والتسريبات حول مجموعة P30 في الآونة الأخير، نشرت شركة هواوي مقطع قصير على صفحتها على موقع فيسبوك إذ تلمح فيه عن المميزات القادمة مع P30 ولكن بدون الكشف عنها.

وحسبما ظهر بالفيديو، فقد ألمحت هواوي عبر بعض الرسوم المتحركة إلى أن هناك تحسينات في أداء الأمواج الصوتية، مما يشير إلى أن مجموعة P30 قد تحصل على مكبرات صوت ستريو أو ربما تحصل على شيء مثل تقنية Crystal Sound من LG والتي تنتج موجات صوتية من زجاج الشاشة. كما يلمح الفيديو أيضًا إلى أن هاتف P30 Pro سيأتي بوظيفة التقريب حتى 10 أضعاف مع الكاميرا.

وينتهي المقطع بالتلميح إلى ما هو على الأرجح ألوان الهواتف بمجموعة P30، فعلى ما يبدو سيكون هناك إصدار باللون الأزرق والأسود والبنفسجي، ومن الجدير بالذكر أننا قد شاهدنا هذه الألوان مع التسريبات المؤخرة.

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