تقرير جديد يقترح قدوم جهاز Xbox الخالي من قارئ الأقراص المضغوطة في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن الحواسيب الخاصة بنا أصبحت لا تعتمد بشكل كبير على قارئات الأقراص المضغوطة CD، إلا أنه لا يمكننا قول الشيء نفسه عن أجهزة الألعاب المنزلية التي لا تزال تعتمد على هذه القارئات لتشغيل الألعاب، على الرغم من أنها توفر خيار تحميل الألعاب عبر الإنترنت.

ولكن وفقا للشائعات، فقد تحاول شركة مايكروسوفت تغيير هذا في الشهر المقبل لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Windows Central، فقد سمع من مصادره الخاصة أن شركة مايكروسوفت تتطلع للكشف عن جهاز Xbox جديد خالي من قارئ الأقراص المضغوطة في شهر أبريل المقبل يعرف حاليًا بالإسم الرمزي Maverick. هذا الجهاز لن يكون بمثابة الجيل المقبل من جهاز Xbox، ولكن بدلاً من ذلك سيتم وصفه على أنه النسخة الرقمية من جهاز Xbox One S علمًا أنه سيصل على الأرجح تحت إسم Xbox One S All-Digital Edition.

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كما يوحي إسمه، هذا الجهاز سيركز على الألعاب التي يتم تحميلها عبر الإنترنت مما يجعله ملائمًا للاعبين غير المهتمين بالتعامل مع الأقراص المضغوطة للألعاب. ويشاع أنه سيتم عرض هذا الجهاز للطلب المسبق في منتصف شهر أبريل المقبل مع إطلاقه بشكل رسمي في السوق في أوائل شهر مايو الموالي. لا توجد لدينا حاليًا أي معلومات حول سعر هذا الجهاز، ولكن هناك إحتمال أن يكلف أقل من Xbox One S الحالي نظرًا إلى أنه سيتخلى عن بعض المكونات، ولكن سيتعين علينا الإنتظار لنرى.

في هذه الأثناء، أشارت إشاعة سابقة أن شركة مايكروسوفت تخطط للكشف عن الجيل المقبل من Xbox في معرض الترفيه السنوي E3 2019، علما أن هناك إحتمال أن نرى جهازين، واحد عادي والآخر سيستفيد من خدمة الألعاب الحسابية xCloud.