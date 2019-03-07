سامسونج قد توفر إمكانية إستبدال الشاشة مجانًا لملاك الهاتف القابل للطي Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد قامت شركة سامسونج بتسعير هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold بنحو 1980 دولار أمريكي. وبطبيعة الحال، هو هاتف ليس رخيصًا على الإطلاق علمًا أنه يعتبر الهاتف الذكي الأغلى في تاريخ الشركة الكورية الجنوبية، مما يعني أن سامسونج تطلب الكثير من حيث الثقة والمال من عملائها.

في الوقت الراهن، لا يزال من غير الواضح ما مدى قوة مثل هذه الأجهزة أثناء الإستخدام اليومي، وإلى أي حد ستواصل الشاشة المرنة المستخدمة في هذا الهاتف العمل قبل أن تتعرض للتلف. والخبر السار هو أنه وفقا لتقرير صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن شركة سامسونج ستوفر في الواقع للعملاء الذين قرروا شراء Galaxy Fold إمكانية إستبدال شاشة الجهاز مجانًا بعد تعرضها للتلف.

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عادة عندما يتعلق الأمر بإستبدال الشاشات للهواتف الذكية العادية، فما لم تقم بشراء نوع من التأمين أو خطة الضمان، فسوف يتعين عليك دفع ثمن إستبدال الشاشة في حالة حدوث تشققات. ولكن مع الهاتف Galaxy Fold، تتطلع شركة سامسونج لتوفير خيار تبديل الشاشة مجانًا لعملائها في حالة تعرض شاشة الجهاز للتلف بسبب الثني المتكرر.

ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك ساريًا خارج فترة الضمان أو ما إذا كان يمكن تقديم هذا العرض للجهاز طوال فترة عمله، ولكن سيتعين علينا الإنتظار والتطلع إلى ذلك. وإستنادًا إلى إختبارات سامسونج، فقد إتضح أن التجعدات تظهر على الشاشة بعد تعرضها لـ 10 آلاف طية أو نحو ذلك. وتعمل الشركة الكورية الجنوبية حاليًا على جعلها أكثر متانة قبل إطلاقها.