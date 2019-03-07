آبل ستقوم على الأرجح بإنشاء مودم 5G الخاص بها من أجل هواتف iPhone المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين رأينا العديد من الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر الشهر الماضي، فما زال موقف شركة آبل إتجاه تكنولوجيا 5G غير واضح. وإقترح تقرير سابق أن iPhone الأول المتوافق مع شبكات 5G لن يصل حتى العام 2020 على أقرب تقدير، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء Bloomberg يستشهد بالمحلل Matthew Ramsay من مؤسسة Cowen، فيبدو أن شركة آبل في وضع صعب حاليًا.

ووفقا للمحلل Matthew Ramsay، فهو يقول بأن شركة آبل لديها حاليًا أربع خيارات لتبني تكنولوجيا 5G في هواتفها الذكية، ولكن يبقى الخيار المعقول أكثر هو تصميم مودم 5G الخاص بها بدلاً من الإعتماد على الشركات الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه لن تكون هي المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه الشائعات، ولكن وفقا للمحلل Matthew Ramsay، فهذا المسعى مكلف جدًا وقد يجعل من الصعب على شركة آبل إطلاق iPhone متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام 2020.

تشمل الخيارات الأخرى التي إقترحها المحلل Matthew Ramsay إستخدام المودم المحدود الإمكانيات من شركة Intel والذي لن يدعم ترددات mmWave. الخيار الآخر هو إستيراد المودمات من شركات أخرى مثل سامسونج، ولكن مثل هذه الصفقة ستجبر شركة آبل على الموافقة على ” شروط تجارية صارمة “. هناك تقارير تشير إلى إحتمال أن تقوم شركة آبل بإستيراد مودم 5G من شركة MediaTek، ولكن المحلل Matthew Ramsay يقول بأن الجدول الزمني لشركة MediaTek لا يزال متأخر جدًا.

وأخيرًا وليس آخرًا، يمكن أن تقوم شركة آبل بتسوية معركتها القانونية المستمرة مع شركة كوالكوم لأنه من شأن ذلك أن يسمح للشركة بإستخدام مودمات 5G المتقدمة جدًا التي تملكها كوالكوم مع العلم بأن هذه الأخيرة بدأت منذ فترة بتزويد الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد بمودمات 5G، ولكن بالنظر إلى حالة المعركة القانونية، فنحن نشك في أنه سيتم حلها في أي وقت قريب.