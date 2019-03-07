شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بريطانية تطلق هاتفا جديدا يحمع بين اللاب توب والهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة Planet Computers البريطانية الناشئة، هاتف محمول يجمع ما بين شكل الهاتف واللاب توب، فى تصميم ليس بجديد من ناحية الشكل، إذ كان موجودا فى التسعينات.

ووفقاً لموقع thenextweb التقنى، أطلقت الشركة على هاتفها الجديد اسم Cosmo Communicator وأزاحت عنه الستار خلال فعاليات المؤتمر العالمى للمحمول فى برشلونة.

ويتميز جهاز Cosmo Communicator الجديد بكونه يمكن استخدامه كهاتف أو لاب توب، حيث زود بلوحة مفاتيح كاملة مثل تلك الموجودة فى أجهزة الكمبيوتر، وشاشة قياس 6 بوصات، ويعمل بنظام تشغيل "أندرويد" ويدعم شبكة اتصال G4، ومصمم بكاميرا خلفية دقتها 24 ميجا بيكسل، ومستشعر لبصمة الأصابع.