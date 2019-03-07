شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط الجيش البريطانى للاستعانة بنحو 200 طائرة صغيرة بدون طيار، أصغر من اليد البشرية، فى ساحة المعركة لتزويد الجنود بعين أخرى فى السماء.

يمكن لهذه الطائرات الصغيرة، التى يطلق عليها اسم Black Hornet، أن تتولى مهام المراقبة والاستطلاع التى تهدد الحياة، والتى يقوم بها الجنود حاليا.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تستثمر وزارة الدفاع البريطانية نحو 66 مليون جنيه إسترلينى (87 مليون دولار) فى الأنظمة الآلية، والتى ستشمل أيضًا الطائرات بدون طيار التى تقدم التسليم الآلى.

ويشمل الاستثمار فى تكنولوجيا الأنظمة الآلية الطائرات بدون طيار الصغيرة التى ستكلف وزارة الدفاع حوالى 31 مليون جنيه استرلينى (41 مليون دولار).

وتزن الطائرات بدون طيار أقل من سبعة أوقية (200 جرام) ويمكن أن تقوم بالمراقبة على مساحة واسعة.

وسيتم إنفاق 23 مليون جنيه إسترلينى إضافية (30 مليون دولار) على السيارات البرية وغير المأهولة، التى يمكن أن تعيد تزويد القوات على الخطوط الأمامية، مما يقلل المخاطر ويسمح للأفراد "بالتركيز على الأدوار القتالية".