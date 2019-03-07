غواصة من صنع طالبات إماراتيات في "بلو تك".. معرض التكنولوجيا الزرقاء

24 إمارات - رامي أبوالسمن

على طول شاطئ السعديات وضمن فعاليات الأسبوع الأزرق، تم إفتتاح أول معرض للتكنولوجيا الزرقاء "بلو تك"، بمشاركة الجهات الحكومية والعديد من المعنيين في مجال البيئة البحرية لاستعراض التقنيات البحرية الآمنة والصديقة للبيئة والتي تساهم في تعزيز صحة المحيطات.

كما تم إفتتاح القرية التراثية، والتي تتيح للزوار فرصة التعرف أكثر على التقاليد الإماراتية، وتاريخ الدولة وثقافتها بما في ذلك المأكولات الشعبية والصناعات الحرفية واليدوية التقليدية والرياضات والفنون التقليدية.

"الأسبوع الأزرق" هو الفعالية الأولى من...