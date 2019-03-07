انت الان تتابع تفاصيل خبر "تويوتا" تفكر في غزو الفضاء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 08:36 صباحاً - قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية يابانية، اليوم الأربعاء، إنّ شركة "تويوتا" تتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية لتطوير مركبة مخصّصة للأبحاث تعمل على سطح القمر.

وسيكون أول دخول كامل لشركة تصنيع السيارات في مجال استكشاف الفضاء، بعد أن طوّرت الشركة روبوتاً صغيراً أُرسِل إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال متحدث باسم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا): "نعتزم التعاون مع تويوتا في مهمة استكشاف القمر".

كما أكدت "تويوتا" خططها لإعلان مشروع مشترك مع "جاكسا" بشأن التنقّل والمسبار الفضائي، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وذكرت وكالة "جيجي برس" أنه من المتوقع أن يقوم عملاق السيارات بتطوير "طريقة تنقّل" لتُستخدم على سطح القمر للبعثة.

تأتي هذه المهمة كجزء من الاهتمام العالمي المتجدد بالقمر، والذي يطلق عليه أحياناً "القارة الثامنة" للأرض، وتأتي بعد 50 عاماً من السير على سطحه من قبل رواد الفضاء الأمريكيين.