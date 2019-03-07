تكنولوجيا: جوجل تطلق تطبيقا لتعليم القراءة لطلبة المدارس الابتدائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة جوجل تطبيقا لتعليم القراء لطلبة المدارس فى الهند، إذ صمم خصيصا لمساعد أطفال المدارس الابتدائية على القراءة بسهولة ويسر.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يمكن للأطفال القراءة من خلال مزيج من القصص الهندية والإنجليزية بمساعدة مساعد تعليمى داخل التطبيق، يقوم بدوره فتاة شابة تدعى Deniya، والتى تقدم نصائح وتصحيحات، ويمكنها حتى ترجمة الكلمات الهندية إلى الإنجليزية.
كما يعمل التطبيق فى وضع عدم الاتصال بالانترنت لتجنب مشكلات الاتصال فى المناطق الريفية - فى حين تعمل جوجل على توفير الإنترنت من خلال نقاط اتصال WiFi فى محطات القطار عن بعد.
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